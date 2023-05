La Iwi Jericho II è una semiautomatica polimerica full size in calibro 9×19 mm con una dotazione tradizionale e completa: sfoggia cane esterno alleggerito, doppia leva della sicura manuale, funzionamento in singola e in doppia azione e mire con dot bianchi.

La linea Jericho dell’israeliana Iwi è tra le famiglie di pistole più popolari e apprezzate. Tutte le Jericho combinano un design ergonomico con caratteristiche tecnologiche avanzate per offrire prestazioni e affidabilità ed essere in grado di equipaggiare militari e membri delle forze dell’ordine non solo in Israele, ma anche in tutto il mondo.

La gamma Jericho si divide tra modelli standard, compatti e subcompatti, con fusto in acciaio o in polimero, con sicure manuali montata sia sul carrello su slitta sia sul fusto, nei calibri più diffusi tra le armi corte: 9 mm, .40 S&W e .45 Acp.

Nuova impugnatura

Il modello Jericho II è la riedizione della capostipite della famiglia, ed è stato presentato a Iwa 2022: tra le novità principali introdotte troviamo l’assenza dei finger groove , cioè la scanalature per le dita sull’impugnatura, un po’ come successo con Glock nel passaggio dalla Gen4 alla Gen5 e con Beretta tra la prima Apx e l’Apx A1.

In generale, l’eliminazione degli incavi si traduce in una miglior presa per mani di qualsiasi dimensione, perché le dita non devono andare a coprire posizioni prefissate.

Troviamo poi gli intagli di presa anteriori – molto utili in questo modello che presenta un carrello molto basso rispetto al fusto – i dorsalini posteriori di ricambio, un cane ridisegnato, e un grilletto meno arcuato rispetto a quello della prima generazione.

Per il resto la Jericho II è sempre una semiautomatica full size dalle dimensioni corpose; il fusto polimerico arriva a sostenere tutto il carrello fino alla volata, offrendo una slitta con cinque slot per il montaggio di accessori.

Purtroppo la Jericho II non è optic ready (non può ospitare un micro red dot): chi è abituato a utilizzare l’ottica sull’arma corta dovrà rivolgersi altrove; restando nel listino Iwi c’è il modello Masada che abbiamo provato nel numero di aprile 2023 di Armi Magazine.

Nella valigetta polimerica nera in cui è venduta la pistola, si trovano anche due dorsalini di ricambio e due caricatori, entrambi da 17 colpi e realizzati dall’italiana Mec-Gar, garanzia di qualità e affidabilità.

Dove trovare la prova completa

La prova completa con rosate e dati balistici sarà pubblicata nel numero di giugno di Armi Magazine, in edicola dal prossimo 15 maggio 2023 e, in versione digitale, sul sito della casa editrice Editoriale C&C.

Guarda la videoprova al campo di tiro Oklahoma Camp di Uboldo.

Iwi Jericho II cal. 9×19 mm