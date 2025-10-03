Jacob Grey lancia la Nox 9

La Jacob Grey, azienda del South Carolina, ha sviluppato la pistola full size Nox 9, caratterizzata da un’impugnatura modulare innovativa.

In Italia si conosce poco, non fa parte della rete di nessun distributore nazionale; al contrario, in America il marchio Jacob Grey (prende il nome da colui che nel 2012 fondò l’azienda) desta un certo interesse per le soluzioni per cui opta, spesso legate all’impiego di tecnologie aeronautiche, e per il pregio delle proprie costruzioni: si capisce perché gli appassionati d’armi si sono accesi all’annuncio della Nox 9, la nuova pistola semiautomatica caratterizzata da un’impugnatura modulare innovativa (è, per l’appunto, in alluminio aeronautico 7075), che peraltro fa schizzare il prezzo a 5.800 dollari.

Dal punto di vista tecnico si tratta di una pistola full size, con canna ported di 5” (127 millimetri; passo di rigatura 1:10) integralmente compensata; per realizzarla i tecnici della Jacob Grey si sono serviti dell’acciaio inossidabile 416, finito Dlc, lo stesso impiegato per il carrello, la piastra sul quale attiva le potenzialità optic ready (compatibilità con l’impronta Trijicon Rmr). Anche il fusto è in acciaio, ma del tipo 4140.

Complessivamente lunga 222 millimetri cui corrisponde un peso di 1.105 grammi, la Nox 9 si completa con un caricatore di 10 o 18 colpi calibro 9×19 mm e un grilletto Crt (Controlled radius trigger, 1.135 grammi il peso di sgancio) dalla precorsa regolabile.

