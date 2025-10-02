Quanti background check hanno chiesto gli americani nel 2025?

Nei primi nove mesi del 2025 meno di venti milioni di americani hanno chiesto il background check, la verifica dei precedenti finalizzata all’acquisto di un’arma.
Perlomeno in una prima fase l’assassinio di Charles Kirk non ha spinto gli americani ad armarsi di più: dal 2019 in avanti, dati Fbi, nel mese di settembre il numero dei background check richiesti era sempre stato superiore ai due milioni.
Stavolta no, il contatore si ferma a 1.931.173; e dunque il numero di domande presentate nei primi nove mesi dell’anno resta inferiore ai venti milioni: sono 19.389.065, in realtà non così tante in meno rispetto al 2024 (-4,83%; complessivamente si chiuse sopra i ventotto milioni).
Il calo è molto più marcato se si considerano gli anni precedenti: si scende del 12,72% rispetto al 2023, del 16,21% rispetto al 2022, addirittura del 36,36% (a fine settembre erano già trenta milioni, più di trentotto alla fine di dicembre) rispetto al 2021.
