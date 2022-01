KelTec P15, la prima pistola striker fired di KelTec

Presentata allo Shot Show 2022 la P15, la prima pistola striker fired di KelTec, è una polimerica per il porto occulto.

Appena 395 grammi, impugnatura grippatissima – la zigrinatura intende addirittura richiamare le squame dell’alligatore -, caricatore esteso: è la P15, la prima pistola striker fired di KelTec presentata ufficialmente nel corso dello Shot Show 2022.

Leggera e sottile, la P15 si mostra come un’autentica pistola in polimero per il porto occulto; si sviluppa infatti lungo una canna da 102 millimetri che contiene la lunghezza complessiva in 168 millimetri. Il caricatore bifilare, sul quale KelTec ha richiesto che sia imposto il brevetto, ospita 15 colpi 9x19mm (arriverà così anche in Italia?); ne è disponibile anche una versione da 12. Ambidestri sia la sicura sia il pulsante di sgancio del caricatore; KelTec ha inoltre dotato l’arma di mira frontale in fibra ottica e tacca di mira regolabile a due punti bianchi. Il peso di sgancio del grilletto è fissato a 2.270 grammi; ancora da scoprire il prezzo al pubblico sul mercato internazionale.

