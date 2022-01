Winchester Xpert, la bolt action .22 LR

Nel corso dello Shot Show 2022 Winchester ha presentato la Xpert, la sua nuova carabina bolt action .22 LR.

Calcio leggero in polimero, canna bottonata da 457 millimetri con corona incassata: si presenta così la Winchester Xpert, la nuova carabina bolt action .22 LR dal design ergonomico. L’intenzione di Winchester è rendere quanto più intuitiva la sua gestione generale; vanno in questo senso le dimensioni della manetta dell’otturatore, estesa, e la posizione della sicura, facilmente raggiungibile dietro l’azione in acciaio. I distanziatori permettono di aumentare di 19 millimetri la lenght of pull (343 millimetri il valore base) e di 13 l’altezza del poggiaguancia.

È ambidestro il pulsante di sgancio del caricatore circolare che, mutuato dal modello Wildcat, ospita dieci colpi; nera lucida la finitura della canna e dell’azione, grigio il calcio. La Winchester Xpert (2.040 grammi il peso) si completa con tacca di mira regolabile, mira frontale a lama e slitta Picatinny. 320 dollari il prezzo di lancio sul mercato internazionale.

