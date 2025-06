Kimber aggiorna le 1911: ecco la Next Generation

La Kimber ha presentato le pistole semiautomatiche 1911 Next Generation, in due colorazioni e due calibri.

Le pistole semiautomatiche 2K11 hanno riscosso così tanto successo che la Kimber ha deciso d’introdurre alcune delle loro caratteristiche salienti nel classico modello 1911, ora declinato in quattro nuove varianti (due i calibri, sia 9×19 mm sia .45 acp, e due le colorazioni, sia tutto acciaio sia two-tone, col carrello nero) full size optic ready, col grilletto Gt (scatto match alleggerito) e gli estrattori esterni: si tratta delle Next Generation, con la canna di 5” (127 millimetri) dalla volata svasata verso l’interno.

Sul carrello, tipo Government, spiccano i tagli di presa inclinati sia anteriori sia posteriori; il caricatore monofilare ospita 9+1 colpi in 9×19 mm, 7+1 in .45 acp. Nel noce delle guancette si fa largo un inserto grippante in G10.

Il prezzo di lancio al pubblico internazionale s’aggira intorno ai mille dollari; l’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Paganini, che gestisce il marchio Kimber sul mercato nazionale.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.