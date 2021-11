Kimber Rapide Dawn e Scorpius, due nuove pistole 1911

Dawn e Scorpius sono le due nuove pistole 1911 che ampliano la serie Rapide di Kimber.

Una è pressoché tutta nera, sull’altra spiccano invece la finitura argento e la canna dorata al nitruro di titanio: sono due, Scorpius e Dawn, le nuove pistole 1911 che arricchiscono il catalogo Rapide di Kimber. Come nel resto della serie, carrello e fusto sono realizzati in acciaio inossidabile; diversa la finitura, rispettivamente Black KimPro II e Silver KimPro II. Alle guancette G-10, nere per la Scorpius e grigio-nere per la Dawn, si accompagna il front-strap Stiplex per potenziare il grip.

1 di 2

Entrambe calibro 9 mm, le due armi condividono una serie di caratteristiche tecniche: la canna match (passo di rigatura destrorso 1:16”) misura 127 millimetri e porta la lunghezza totale a 221 millimetri; la bilancia si ferma a 1.135 grammi; di nove colpi la capacità del caricatore; notturna e diurna la mira TruGlo TFX Pro. Il prezzo di lancio sul mercato internazionale è stato fissato a 1.729 dollari.

