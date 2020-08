Krieghoff K-80 Parcours, per un sovrapposto da tiro in più

Il fucile sovrapposto da tiro Krieghoff K-80 Parcours è ora disponibile anche con canne da 86 centimetri.

5 centimetri ulteriori danno vita a un nuovo allestimento del Krieghoff K-80 Parcours, fucile sovrapposto da tiro adesso disponibile anche con canne da 34” (86 centimetri). Non più dunque solo 71, 76 e 81: arriva una quarta variante che simmetricamente concede un po’ di spazio in più per l’installazione dell’ottica. Non cambia il calibro, il classico 12 sulla piattaforma K-80. Ben bilanciato, sufficientemente leggero (3.620 grammi) e dal rinculo facilmente gestibile, il nuovo Krieghoff K-80 Parcours permette di personalizzare il calcio a piacimento: il tiratore può scegliere se preferisce le incisioni o il modello custom e il disegno per destrorsi o mancini. All’atto dell’acquisto si può scegliere tra strozzatori fissi o intercambiabili. Tocco di classe il grilletto, in oro, acciaio o titanio. Si attendono ulteriori comunicazioni sul prezzo al pubblico.

