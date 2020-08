Akkar Churchill 620 Tactical, il fucile a pompa calibro 20

Eaa Corp fa sbarcare in America un nuovo fucile a pompa calibro 20.

Eaa Corp, importatore americano del marchio turco, si concentra su calcio tradizionale in polimero, castello in alluminio e canna da 470 millimetri per descrivere l’Akkar Churchill 620 Tactical, nuovo fucile a pompa calibro 20. “Non c’è bisogno di farsi picchiare dal rinculo di un 12” si legge nel comunicato di lancio “considerato il numero di caricamenti disponibili per il 20”. Arricchita da una finitura nero-bluastra, l’arma si completa poi con slitta Picatinny per l’installazione dell’ottica, mira fissa frontale e volata svasata. 952 millimetri la lunghezza totale. Il prezzo sul mercato d’oltreoceano parte da 249 dollari.

