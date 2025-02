La Colt rende optic ready la Competition

La pistola full size Colt Competition è ora disponibile anche in una variante optic ready, sia in 9×19 mm sia in .45 acp.

In acciaio inossidabile come il fusto, il suo carrello è compatibile con le piastre per i red dot Trijicon Rmr, Shield Rmsc e Leupold Delta Point Pro: è dunque compiutamente optic ready la nuova versione della Competition, la pistola sportiva 1911 (di serie ha la mira frontale Novak in fibra rossa) che la Colt propone sia in 9×19 mm sia in .45 acp; nei due diversi calibri il caricatore ospita rispettivamente nove e otto colpi.

Se si guardano le misure si tratta d’una classica pistola full size tipo Government: la canna misura infatti 5” (127 millimetri), e porta la lunghezza complessiva a 216 millimetri; 1.020 grammi il peso.

L’aspetto è quello classico della Competition (in Italia la Bignami, distributore del marchio Colt, la vende a 1.869 euro), con guancette nerazzurre in G10 e grilletto scheletrato in alluminio anodizzato.

Prima in America e poi sul mercato internazionale, la distribuzione prenderà il via dal mese d’aprile; la Colt ha già annunciato il prezzo base, pari a 1.399 dollari.

