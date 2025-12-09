La Cz 600+ Trail anche in flat dark earth

La Cz ha deciso di declinare la carabina bolt-action 600+ Trail anche nella variante flat dark earth.

Nella serie 600+ entra una nuova variante: la Cz, infatti, ha annunciato che il modello Trail sarà disponibile anche, grazie all’apposito trattamento spalmato sul duralluminio d’asta e azione, nella colorazione flat dark earth.

È l’unica modifica rispetto all’originale, del quale restano intatte tutte le caratteristiche base, dal funzionamento bolt-action (otturatore a 60°) al sistema modulare, che con la semplice sostituzione della canna semipesante (16”, ossia 412 millimetri; filettatura M15x1) consente di passare da un calibro all’altro; quelli disponibili sono tre: .223 Remington, .300 blackout, 7,62×39.

Il calcio, telescopico, è regolabile su sei posizioni; è regolabile, su quattro diversi valori (9, 11, 14 e 16,5 Newton), anche il peso di sgancio del grilletto, a due stadi.

Cz è un marchio distribuito in Italia dalla Bignami; sul mercato nazionale la versione base della 600+ Trail, quella nera, costa 1.609 euro.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.