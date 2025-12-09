Oro per Silvana Stanco nella finale di Coppa del mondo di tiro

(foto Issf)

L’Italia chiude la finale di Coppa del mondo di tiro con una medaglia d’oro: l’ha vinta Silvana Stanco nel trap femminile.

L’Italia si prende una medaglia sola, ma preziosissima: è d’oro quella che Silvana Stanco ha vinto nella finale di Coppa del mondo di tiro, specialità trap, disputata a Doha, in Qatar; ci sono voluti gli shoot-off (26+2 vs 26+1) per piegare la sammarinese Alessandra Perilli. Sono rimasti giù dal podio sia Mauro De Filippis sia Gabriele Rossetti, entrambi quarti rispettivamente nel trap e nello skeet maschile.

In testa al medagliere chiude la Cina, con quattro medaglie d’oro e nove complessive; segue la coppia India-Usa, poi Repubblica Ceca, Italia, Norvegia e Svezia.

I vincitori della finale di Coppa del mondo di tiro

Trap

  • Uomini: William Hinton (Usa, 29)
  • Donne: Silvana Stanco (Ita, 26+2)

Skeet

  • Uomini: Christian Elliot (Usa, 36)
  • Donne: Jiang Yiting (Chn, 36)

Carabina 10 metri

  • Uomini: Victor Lindgren (Swe, 253.0)
  • Donne: Wang Zifei (Chn, 253,4)

Carabina 50 metri tre posizioni

  • Uomini: Jiri Privratsky (Cze, 414,2)
  • Donne: Jeanette Hegg Duestad (Nor, 414,3)

Pistola 10 metri

  • Uomini: Hu Kai (Chn, 243.0)
  • Donne: Inder Singh Suruchi (Ind, 245,1)

Pistola 25 metri

  • Uomini: Li Yuehong (Chn, 33)
  • Donne: Simranpreet Kaur Brar (Ind, 41)

Il medagliere

  1. Cina: 9 (4 ori, 2 argenti, 3 bronzi)
  2. India: 6 (2 ori, 3 argenti, 1 bronzo)
  3. Stati Uniti: 6 (2 ori, 2 argenti, 2 bronzi)
  4. Repubblica Ceca: 1 (1 oro)
  5. Italia: 1 (1 oro)
  6. Norvegia: 1 (1 oro)
  7. Svezia: 1 (1 oro)
  8. Germania: 3 (1 argento, 2 bronzi)
  9. Gran Bretagna: 1 (1 argento)
  10. Guatemala: 1 (1 argento)
  11. Corea del Sud: 1 (1 argento)
  12. San Marino: 1 (1 argento)
  13. Francia: 1 (1 bronzo)
  14. Grecia: 1 (1 bronzo)
  15. Ungheria: 1 (1 bronzo)
  16. Turchia: 1 (1 bronzo)

