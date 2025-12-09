Oro per Silvana Stanco nella finale di Coppa del mondo di tiro

L’Italia chiude la finale di Coppa del mondo di tiro con una medaglia d’oro: l’ha vinta Silvana Stanco nel trap femminile.

L’Italia si prende una medaglia sola, ma preziosissima: è d’oro quella che Silvana Stanco ha vinto nella finale di Coppa del mondo di tiro, specialità trap, disputata a Doha, in Qatar; ci sono voluti gli shoot-off (26+2 vs 26+1) per piegare la sammarinese Alessandra Perilli. Sono rimasti giù dal podio sia Mauro De Filippis sia Gabriele Rossetti, entrambi quarti rispettivamente nel trap e nello skeet maschile.

In testa al medagliere chiude la Cina, con quattro medaglie d’oro e nove complessive; segue la coppia India-Usa, poi Repubblica Ceca, Italia, Norvegia e Svezia.

I vincitori della finale di Coppa del mondo di tiro

Trap

Uomini : William Hinton (Usa, 29)

: William Hinton (Usa, 29) Donne: Silvana Stanco (Ita, 26+2)

Skeet

Uomini : Christian Elliot (Usa, 36)

: Christian Elliot (Usa, 36) Donne: Jiang Yiting (Chn, 36)

Carabina 10 metri

Uomini : Victor Lindgren (Swe, 253.0)

: Victor Lindgren (Swe, 253.0) Donne: Wang Zifei (Chn, 253,4)

Carabina 50 metri tre posizioni

Uomini : Jiri Privratsky (Cze, 414,2)

: Jiri Privratsky (Cze, 414,2) Donne: Jeanette Hegg Duestad (Nor, 414,3)

Pistola 10 metri

Uomini : Hu Kai (Chn, 243.0)

: Hu Kai (Chn, 243.0) Donne: Inder Singh Suruchi (Ind, 245,1)

Pistola 25 metri

Uomini : Li Yuehong (Chn, 33)

: Li Yuehong (Chn, 33) Donne: Simranpreet Kaur Brar (Ind, 41)

Il medagliere

Cina: 9 (4 ori, 2 argenti, 3 bronzi) India: 6 (2 ori, 3 argenti, 1 bronzo) Stati Uniti: 6 (2 ori, 2 argenti, 2 bronzi) Repubblica Ceca: 1 (1 oro) Italia: 1 (1 oro) Norvegia: 1 (1 oro) Svezia: 1 (1 oro) Germania: 3 (1 argento, 2 bronzi) Gran Bretagna: 1 (1 argento) Guatemala: 1 (1 argento) Corea del Sud: 1 (1 argento) San Marino: 1 (1 argento) Francia: 1 (1 bronzo) Grecia: 1 (1 bronzo) Ungheria: 1 (1 bronzo) Turchia: 1 (1 bronzo)

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.