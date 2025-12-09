Oro per Silvana Stanco nella finale di Coppa del mondo di tiro

L’Italia chiude la finale di Coppa del mondo di tiro con una medaglia d’oro: l’ha vinta Silvana Stanco nel trap femminile.
L’Italia si prende una medaglia sola, ma preziosissima: è d’oro quella che Silvana Stanco ha vinto nella finale di Coppa del mondo di tiro, specialità trap, disputata a Doha, in Qatar; ci sono voluti gli shoot-off (26+2 vs 26+1) per piegare la sammarinese Alessandra Perilli. Sono rimasti giù dal podio sia Mauro De Filippis sia Gabriele Rossetti, entrambi quarti rispettivamente nel trap e nello skeet maschile.
In testa al medagliere chiude la Cina, con quattro medaglie d’oro e nove complessive; segue la coppia India-Usa, poi Repubblica Ceca, Italia, Norvegia e Svezia.
I vincitori della finale di Coppa del mondo di tiro
Trap
- Uomini: William Hinton (Usa, 29)
- Donne: Silvana Stanco (Ita, 26+2)
Skeet
- Uomini: Christian Elliot (Usa, 36)
- Donne: Jiang Yiting (Chn, 36)
Carabina 10 metri
- Uomini: Victor Lindgren (Swe, 253.0)
- Donne: Wang Zifei (Chn, 253,4)
Carabina 50 metri tre posizioni
- Uomini: Jiri Privratsky (Cze, 414,2)
- Donne: Jeanette Hegg Duestad (Nor, 414,3)
Pistola 10 metri
- Uomini: Hu Kai (Chn, 243.0)
- Donne: Inder Singh Suruchi (Ind, 245,1)
Pistola 25 metri
- Uomini: Li Yuehong (Chn, 33)
- Donne: Simranpreet Kaur Brar (Ind, 41)
Il medagliere
- Cina: 9 (4 ori, 2 argenti, 3 bronzi)
- India: 6 (2 ori, 3 argenti, 1 bronzo)
- Stati Uniti: 6 (2 ori, 2 argenti, 2 bronzi)
- Repubblica Ceca: 1 (1 oro)
- Italia: 1 (1 oro)
- Norvegia: 1 (1 oro)
- Svezia: 1 (1 oro)
- Germania: 3 (1 argento, 2 bronzi)
- Gran Bretagna: 1 (1 argento)
- Guatemala: 1 (1 argento)
- Corea del Sud: 1 (1 argento)
- San Marino: 1 (1 argento)
- Francia: 1 (1 bronzo)
- Grecia: 1 (1 bronzo)
- Ungheria: 1 (1 bronzo)
- Turchia: 1 (1 bronzo)
Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.