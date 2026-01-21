La Cz 75 col design originale: la Legend allo Shot Show

A Las Vegas la Cz ha presentato la Legend, la 75 con l’aspetto degli anni Settanta.

Nei primi anni Settanta definì nuovi standard per il comfort di tiro, la riduzione del rinculo, il funzionamento del grilletto in azione mista (grazie all’impiego di una leva di primo genere, lo scatto era leggero, fluido e costante anche in doppia azione), la capacità del caricatore (16+1 colpi, addirittura più della Browning Hi-Power), la naturalezza dell’impugnatura: ora la Cz 75 ritorna in una versione, la Legend, che riprende identico l’aspetto originale, quello ideato da František Koucký per l’esportazione in occidente da quella che allora era la Cecoslovacchia.

«Grazie al suo design rivoluzionario» scrive la Cz nella nota diffusa in occasione dello Shot Show di Las Vegas «la 75 è stata una delle pistole più imitate al mondo, seconda solo alla leggendaria Colt 1911. Per paradosso ciò si deve al fatto che il governo comunista tenne segreto il brevetto, perché ritenne l’arma potenzialmente idonea all’impiego militare; pertanto dozzine di produttori poterono prenderne spunto» rimanendo formalmente all’interno del perimetro della legge.

Costruita intorno a un fusto in acciaio (in polimero l’impugnatura), la 75 Legend si sviluppa lungo una canna di 114 millimetri (208 millimetri la lunghezza complessiva, 1.170 grammi il peso); sicura manuale, hold open e sgancio del caricatore sono facilmente accessibili, luminescente il riferimento fisso della mira.

