La Springfield Armory ha combinato le caratteristiche di due versioni già esistenti dell’Echelon, la 4.0C e la 4.5F: ne viene fuori una crossover, la 4.0Fc, presentata allo Shot Show di Las Vegas.

Sta a metà tra la 4.0C e la 4.5F, perché come la prima ha la canna di 4” (102 millimetri, passo di rigatura 1:10”) e il carrello compatto (finitura Melonite per entrambi, rispettivamente in acciaio inossidabile e in billet), e come la seconda il fusto – in polimero – full size, scelta che lo rende adatto a ospitare caricatori di 17+1 e 20+1 colpi calibro 9×19 mm: dunque è a tutti gli effetti una pistola semiautomatica crossover l’ultima declinazione dell’Echelon, la 4.0Fc, presentata dalla Springfield Armory nella giornata in cui s’è aperto lo Shot Show di Las Vegas.

L’anima risiede nello Springfield central operating group; il sistema Variable interface system consente d’installare rapidamente un red dot (si tratta dunque di una pistola optic ready), da impiegare insieme alle mire U-dot luminescenti al trizio.

Pensata per essere versatile, ambidestra in tutti i comandi, l’Echelon 4.0Fc (710 dollari il prezzo di lancio sul mercato americano, Bignami l’eventuale distributore in Italia) pesa tra 680 e 710 grammi a seconda della capienza del caricatore, in funzione della quale cambia anche l’altezza, tra 140 e 165 millimetri; 184 millimetri la lunghezza.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.