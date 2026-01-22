Tar Lazio sospende il commissariamento del comitato Uits Lombardia

Esprimendosi in sede cautelare il Tar ha disposto la sospensione del commissariamento del comitato Uits Lombardia.

A un primo esame «non sembrano sussistere» le condizioni per il commissariamento del comitato Uits Lombardia, perché al nuovo consiglio direttivo non si può imputare «alcuna delle circostanze» contestate: pertanto in via cautelare (ordinanza 441/26) il Tar del Lazio ha sospeso la delibera con cui il commissario straordinario Walter De Giusti aveva disposto l’annullamento integrale delle operazioni elettorali e la nomina dell’avvocato Cesare Di Cintio.

Il Tar ritiene di potersi pronunciare sul ricorso per due ragioni distinte: è legittimo che a proporlo siano stati insieme i consiglieri uscenti, che hanno «un interesse qualificato» a una «transizione [rispettosa] delle regole democratiche» e a mantenere il proprio ruolo in attesa dell’insediamento del nuovo consiglio, e i neoletti, «la posizione dei quali non si può considerare di mera aspettativa»; ed è legittimo aver chiesto l’intervento della giustizia amministrativa: il commissariamento non può intendersi come un provvedimento federale, impugnabile soltanto in altre sedi, sia perché l’Uits oltre alla natura sportiva ne ha anche una istituzionale, sia perché il commissario straordinario, nominato direttamente dal ministero della Difesa in sostituzione temporanea dei vertici elettivi, è un organo esterno rispetto a quelli ordinari.

Ci s’attende ora che il commissario straordinario dia seguito all’ordinanza con un nuovo provvedimento, che si auspica consultabile con un percorso meno complicato di quello necessario per scoprire la data dell’assemblea elettiva dell’Uits.

