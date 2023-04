La decisione dell’Issf sui tiratori russi e bielorussi

A patto che siano neutrali, l’Issf ha deciso di pianificare il ritorno dei tiratori russi e bielorussi nelle competizioni internazionali individuali.

Delle scelte dei governanti non si può incolpare l’intera popolazione: in accordo col Cio, il comitato esecutivo dell’Issf ha deciso d’istituire una commissione che definisca i tempi in cui riammettere i tiratori russi e bielorussi alle competizioni internazionali individuali.

Le condizioni sono però rigorose. Potranno infatti essere presi in considerazione solo gli atleti neutrali, non associabili cioè alle agenzie militari o di sicurezza nazionale; per identificarli correttamente sarà dunque necessaria la collaborazione delle federazioni russe e bielorusse.

Per adesso non si prevede invece alcun allentamento sulle gare a squadre. Il motivo è evidente: nelle gare a squadre gli atleti non gareggiano a titolo personale, ma rappresentano la nazione; e sulla Russia e la Bielorussia gravano pesanti sanzioni internazionali.

