La discussione sulla foto di buon Natale di Thomas Massie

La foto di buon Natale di Thomas Massie, deputato repubblicano alla Camera, ha aperto una nuova discussione sul possesso di armi in America.

Più di 10.000 retweet, più di 46.000 citazioni, più di 70.000 mi piace e una sequela infinita di commenti: se l’obiettivo era aprire la discussione be’, la foto di buon Natale di Thomas Massie ha raggiunto l’obiettivo. Pubblicata su Twitter con una didascalia esplicita («Babbo Natale, per favore portaci le munizioni») l’immagine non ha granché bisogno d’essere descritta: raffigura infatti Massie e sei familiari che imbracciano ciascuno un’arma.

Ora, non che per una famiglia americana la foto in sé sia particolarmente insolita; il fatto però è che Massie è un deputato repubblicano (rappresenta il Kentucky alla Camera) e non tutta l’opinione pubblica ha apprezzato un’immagine così. Fred Guttenberg, padre di una delle vittime della strage di Parkland, ha commentato pubblicando una foto della figlia e della sua tomba e scrivendo che «gli autori della sparatoria e le loro famiglie erano soliti pubblicare foto come quella di Massie».

Gli ha risposto il giornalista Scott Morefield sottolineando che «il possesso responsabile di un’arma e la difesa del secondo emendamento non c’entrano niente con le persone malvagie che usano le armi per uccidere le persone. Sono affranto per la tua perdita» gli scrive; «ma tentare di manipolare l’opinione pubblica con un messaggio emozionale e spingerla a volere maggiori restrizioni alle armi è una pratica disonesta».

Le reazioni politiche

Il democratico John Yarmuth, che alla Camera rappresenta lo stesso Stato di Massie, è stato ancora più diretto. «Vi assicuro che in Kentucky non tutti sono degli stronzi [asshole] insensibili. Sono abbastanza vecchio da ricordare quando dopo una tragedia i repubblicani urlavano che gli insensibili eravamo noi, che cercavamo di proteggere le persone dalla violenza delle armi» scrive. «Adesso sorridono come se avessero segnato un touchdown mentre ci sbattono in faccia l’omicidio di bambini. Vergognoso».

