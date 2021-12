Il 6 dicembre sarà presentato un nuovo fucile Beretta per il tiro a volo.

San Nicola porterà con sé un regalo sicuro: il 6 dicembre sarà infatti annunciato un nuovo fucile Beretta per il tiro a volo. Lo ha fatto sapere Franco Gussalli Beretta, presidente di Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, durante un evento con gli atleti che hanno conquistato una medaglia a Tokyo 2020. Anche in futuro, ha detto Gussalli Beretta, «sapremo mettere a vostra disposizione il meglio della nostra tecnologia e della nostra passione. In questo senso stiamo per lanciare una nuova piattaforma per il tiro che rappresenta la massima sintesi del nostro sapere unito alle vostre straordinarie competenze».

Il nuovo fucile sarà presentato in diretta sui canali ufficiali YouTube, Instagram e Facebook. Nel corso dell’evento sette degli otto atleti medagliati a Tokyo 2020 – assente la cinese Wei Meng – hanno ricevuto un orologio personalizzato con incisioni.

Gli atleti Beretta sul podio a Tokyo 2020

Vincent Hancock (Usa, oro nello skeet maschile)

(Usa, oro nello skeet maschile) Jiří Lipták (Cze, oro nel trap maschile)

(Cze, oro nel trap maschile) Fatima Galvez (Spa, oro nel trap mixed team)

(Spa, oro nel trap mixed team) Alessandra Perilli (Smr, argento nel trap mixed team; bronzo nel Trap femminile)

(Smr, argento nel trap mixed team; bronzo nel Trap femminile) Diana Bacosi (Ita, argento nello skeet femminile)

(Ita, argento nello skeet femminile) Jesper Hansen (Dnk, argento nello skeet maschile)

(Dnk, argento nello skeet maschile) Abdullah Al Rashidi (Kwt bronzo nello skeet maschile)

(Kwt bronzo nello skeet maschile) Wei Meng (Chn, bronzo nello skeet femminile)

