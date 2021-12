Beretta SL2, il nuovo sovrapposto Beretta per il tiro a volo

Al momento disponibile nella Launch Edition, si chiama SL2 il nuovo sovrapposto Beretta per il tiro a volo.

Per ora sarà disponibile solo nei cinquanta pezzi su misura nei quali si declina la Launch Edition, ma nel 2022 arriveranno anche altre versioni per il mercato: intanto c’è comunque modo d’assaggiare l’SL2, il nuovo sovrapposto Beretta per il tiro a volo. Franco Gussalli Beretta lo aveva annunciato nel corso di un evento con gli atleti medagliati a Tokyo 2020; e non è stato un caso, visto che la piattaforma è stata sviluppata insieme a Giovanni Pellielo e a Jessica Rossi che la usa da tempo anche se in versione mascherata.

Disponibile nelle varianti per trap, skeet e sporting, la Launch Edition si caratterizza per il trattamento DLC nero lucido sulla bascula con logo verde acido sul petto; seni di bascula e chiave di apertura sono trattati antiriflesso. Ma la principale novità ha a che fare con la volontà di potenziare la visione periferica del tiratore: Beretta ha lavorato su un innovativo design acuminato; e il nuovo trattamento del battifondo (micropiramidi che scompongono la luce) massimizza l’ombra in qualsiasi direzione. L’area lucida laterale contrasta con le parti opache e potenzia l’eleganza del complesso.

Beretta SL2: la gallery fotografica

1 di 8

Beretta ha optato per una chiusura tipo Boss con tassello tra prima e seconda canna (entrambe Steelium Pro da 46 centimetri); la base del manicotto sta in una culla a V ricavata nella base della bascula. L’astina sfrutta una nuova geometria, con fermadito nella parte anteriore. Con molle a lamina, il gruppo di scatto è estraibile e intercambiabile; la Beretta SL2 Launch Edition è dotata anche di un secondo gruppo di scatto, con sottoguardia e guardamano in carbonio. Ai legni grado 4 zigrinati a mano si abbina il calciolo MicroCore di Beretta. Ovviamente 12 il calibro. Per i prezzi al pubblico è ovviamente presto: se ne saprà di più quando la Launch Edition sarà solo una tra le versioni disponibili.

