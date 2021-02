La fisica dietro la balistica: il corso di Conarmi

Conarmi organizza un corso online sulla fisica dietro la balistica.

Ci sarà bisogno solo di una calcolatrice scientifica e di un buon mazzo di fogli bianchi per gli esercizi in tempo reale: la primavera porterà con sé il nuovo corso online (Zoom) di Conarmi sulla fisica dietro la balistica. Superfluo per ingegneri, fisici e matematici, il corso è utilissimo per chi deve mettere a fuoco i concetti chiave della materia. Per valutare il proprio livello di preparazione gli interessati possono mettersi alla prova col test di autovalutazione gratuito predisposto da Conarmi.

Michele Frisia approfondirà la meccanica dei corpi rigidi, la fluidodinamica, l’aerobalistica e la termodinamica cui aggiungerà qualche cenno di ottica, acustica e struttura della materia. Il corso prenderà il via il 6 aprile e andrà avanti fino al 10 maggio (lunedì e venerdì, ore 18-20). È possibile iscriversi entro il 31 marzo, versando 210 euro sul conto dedicato.

