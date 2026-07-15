«Riflessione» sugli emendamenti che sopprimono l’articolo sulla riforma dell’Uits

Dopo che in prima battuta relatore e governo avevano espresso parere contrario, il centrodestra valuta come muoversi sugli emendamenti che dal ddl che converte in legge il decreto sport eliminano l’articolo che riforma l’Uits.

Più che le opposizioni ha potuto la Lega: soltanto dopo l’intervento di Laura Cavandoli la vicepresidente Giorgia Latini ha deciso di sospendere i lavori della commissione Cultura della Camera e concedere qualche ora «per favorire una riflessione», evidentemente interna al centrodestra parlamentare e di governo, sugli emendamenti che modificano il decreto sport sopprimendo l’articolo 8, quello che riforma l’Uits sdoppiandone la natura e la governance e marginalizzando le sezioni Tsn; in prima battuta il relatore (è Gerolamo Cangiano, di Fratelli d’Italia) e il ministro Andrea Abodi avevano espresso parere contrario.

Nel corso della discussione Laura Cavandoli ha segnalato che l’Uits è prossima a rinnovare gli organi federali (le elezioni, rimandate più volte, sono in calendario il 25 e il 26 luglio), e che molte sezioni Tsn sono intervenute sulla stampa per manifestare la propria contrarietà al provvedimento; dunque la Lega, che auspica che relatore e governo cambino posizione, ha chiesto di accantonare gli emendamenti, ossia di metterli da parte e di esaminarli poi.

Una richiesta analoga l’avevano formulata anche Mauro Berruto e Gaetano Amato, deputati d’opposizione – rispettivamente Pd e 5 Stelle -, che come Steger (Svp) e Piccolotti (Avs) hanno firmato un emendamento identico, che cancella l’articolo 8; i due sono tornati sull’audizione di Walter De Giusti, commissario straordinario dell’Uits, e sul suo ruolo nella riforma.

La commissione tornerà a riunirsi stasera alle 20, orario aggiornato per dare alla maggioranza un po’ di tempo per confrontarsi. Dopo che la Camera ha respinto l’emendamento che avrebbe reintrodotto, in forma blanda, le preferenze nella legge elettorale, sono ore delicate per il governo Meloni e la coalizione che lo sostiene.

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