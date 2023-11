La carabina a leva Marlin 1894 Classic è disponibile anche in calibro .357 magnum, con canna di 473 millimetri e caricatore da nove colpi.

Oltre che nel .44 Remington magnum reintrodotto a giugno, la carabina a leva Marlin 1894 Classic è ora disponibile anche in .357 Magnum. Lo ha annunciato la Ruger, che da ottobre 2020 controlla il marchio dopo la liquidazione della Remington outdoor company.

Rispetto al .44 Remington cambiano sia la lunghezza della canna ottenuta tramite rotomartellatura (473 millimetri, passo di rigatura 1:16”) sia le dimensioni complessive (914 millimetri per 2.810 grammi) sia la capacità del caricatore tubolare che di colpi anziché dieci ne alberga nove.

Restano però ovviamente identiche le caratteristiche tipiche della serie, dal design squadrato del comando della leva alla lega d’acciaio, bluizzata, per l’azione fino al calcio in noce americano, zigrinato come l’astina, e alle mire, a perla in ottone quella frontale e semi-buckhorn regolabile la tacca posteriore.

Resta identico anche il prezzo, 1.239 dollari sul mercato americano.

