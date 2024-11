La Pof svela la Light Modular Rifle (Lmr)

L’americana Pof Usa ha presentato la Light Modular Rifle, o Lmr, carabina semiautomatica stile Ar calibro .308 Winchester.

Il prezzo (1.359 dollari) la fa finire tra le entry level, ma la Pof assicura che la Light Modular Rifle, o Lmr, la sua nuova carabina stile Ar calibro .308 Winchester, incorpora le tecnologie proprietarie e le caratteristiche brevettate della serie Rogue, da cui si distingue per la slitta integrale di 381 millimetri, l’impugnatura A2 a pistola, e il rispetto dei requisiti Mil-Spec sia per la manetta d’armamento sia per il grilletto.

Si tratta di una piattaforma compatta (poco meno di 864 millimetri la lunghezza complessiva col calcio collassato) e leggera (2.760 grammi), resa tale dall’impiego dell’alluminio billet per l’azione, sia upper sia lower receiver; chiusa da una filettatura 5/ 8 x24 e da un rompiafiamma A2, la canna (16,5”, ossia 419 millimetri; passo di rigatura 1:8”, sei rigature destrorse) è invece realizzata in acciaio inossidabile. Il caricatore Magpul ospita 20 colpi.

