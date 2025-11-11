La Ruger American Rifle Generation II s’espande: ecco la Patrol

La Ruger amplia la famiglia American Rifle Generation II con la Patrol, carabina bolt-action al momento prodotta in tre calibri.

Alla Prairie segue la Patrol: è doppia la mossa con cui nel giro di poche settimane la Ruger ha deciso di ampliare la famiglia di carabine bolt-action American Rifle Generation II; in questo caso non c’è il bronzo, solo il grigio scuro, negli schizzi che risaltano sul calcio in polimero nero.

È nera (Graphite) anche la finitura Cerakote spalmata sull’azione con bedding integrale, sulla manetta maggiorata dell’otturatore (s’apre a 70°), sulla canna bull ottenuta mediante rotomartellatura a freddo (misura 16,1”, ossia 409 millimetri; il suo profilo mitiga il rinculo anche nelle sessioni di tiro prolungate) e sul coprifiletto.

Della nuova Patrol si possono regolare sia la length of pull (tra 305 e 343 millimetri: è sufficiente lavorare con i distanziatori), sia l’altezza del poggiaguancia, sia il peso di sgancio del grilletto Ruger Marksman Adjustable, tra 1.360 e 2.267 grammi.

Per adesso, tutti a 729 dollari (l’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Bignami), la Ruger ha lanciato sul mercato i calibri 5,56×45 mm Nato, 6 mm Arc (10 colpi) e .308 Winchester (3 colpi); s’aggiungeranno a breve .338 Arc, .300 Winchester magnum e 7 mm prc.

