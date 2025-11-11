Argento per l’Italia nel mondiale Issf di tiro a segno

La squadra italiana di pistola ad aria compressa 10 metri vince la medaglia d’argento nel mondiale Issf di tiro a segno.

All’Italia la prima medaglia del mondiale Issf di tiro a segno la porta, e non è una sorpresa, la squadra maschile di pistola ad aria compressa 10 metri: il trio composto da Federico Maldini (583-21x), Paolo Monna (582-23x) e Mattia Scodes (581-22x) chiude infatti secondo dietro l’India.

Nella gara individuale (anche qua oro per l’India, grazie a Samrat Rana) l’azzurro che s’è piazzato meglio, l’unico a essersi qualificato per la finale a otto, è Maldini, sesto.

I campioni

Pistola 10 metri

Uomini : Samrat Rana (Ind – 243,7)

: Samrat Rana (Ind – 243,7) Donne : Yao Qianxun (Chn – 243,0)

: Yao Qianxun (Chn – 243,0) Squadra maschile : India (Rana-Tomar-Kumar – 1754-69x)

: India (Rana-Tomar-Kumar – 1754-69x) Squadra femminile: Cina (Qian-Yao-Jiang – 752-76x)

Carabina 50 metri tre posizioni

Squadra maschile: Francia (Kryzs-Aufrere-Baudouin, 1771-101x)

Il medagliere aggiornato

Cina: 12 (6 ori, 4 argenti, 2 bronzi) India: 9 (3 ori, 3 argenti, 3 bronzi) Corea del Sud: 6 (2 ori, 2 argenti, 2 bronzi) Germania: 4 (2 ori, 1 argento, 1 bronzo) Francia: 2 (2 ori) Azerbaigian: 1 (1 argento) Hong Kong: 1 (1 argento) Italia: 1 (1 argento)

