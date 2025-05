La Ruger Lc Carbine in una nuova colorazione

La Ruger ha deciso di colorare l’azione della Lc Carbine di una particolare tonalità di verde.

Le caratteristiche tecniche sono le medesime del modello standard (canna di 16,25”, ossia 413 millimetri, filettata .578”-28, in lega d’acciaio; calcio collassabile; mire abbattibili Ruger Rapid Deploy; comandi ambidestri), il vestito no: la Ruger ha deciso di produrre la Lc Carbine, carabina semiautomatica calibro .45 acp, anche con la finitura Cerakote definita Desert Verde spalmata sull’azione in lega d’alluminio.

Resta intatta la compatibilità con i caricatori Glock, con i quali si possono sostituire quelli di serie da 13+1 colpi, così come restano la sicura manuale ambidestra stile 1911, la sicura integrata al grilletto e la slitta Picatinny per l’installazione degli accessori.

Complessivamente lunga 777 millimetri (length of pull regolabile tra 320 e 371 millimetri), la Lc Carbine pesa 3.220 grammi.

