Italia terza nella tappa cipriota della Coppa del mondo di tiro

Grazie all’oro conquistato da Elia Sdruccioli nello skeet maschile l’Italia chiude al terzo posto la tappa cipriota della Coppa del mondo di tiro.

È una sola, ma pregiatissima: la medaglia d’oro che Elia Sdruccioli ha conquistato nella gara maschile di skeet consente all’Italia di chiudere al terzo posto, alla pari con la Spagna, la tappa cipriota della Coppa del mondo Issf di tiro a volo.

Statistica curiosa: la nazione al vertice del medagliere non è una nazione; con due ori infatti in testa c’è il gruppo degli atleti neutrali, quello sotto le cui bandiere gareggiano i russi dopo l’inizio della guerra in Ucraina.

Trap uomini

Manuel Murcia (Esp) – 44 Yannick Peeters (Bel) – 43 Aaron Heading (Gbr) – 34

Trap donne

Lada Denisova (Ain) – 37 Carey Jeana Garrison (Usa) – 36 Alessandra Perilli (Smr) – 24

Skeet uomini

Elia Sdruccioli (Ita) – 55 Jesper Hensen (Den) – 52 Charalambos Chalkiadakis (Gre) – 41

Skeet donne

Arina Kuznetsova (Ain) – 54 Samantha Simonton (Usa) – 52 Che Yufei (Chn)

Trap mixed team

Cina (Qi-Zhang) – 42 Polonia (Pasierbski-Bernal) – 39 India (Chenai-Haris) – 34

Il medagliere

Neutrali: 2 ori Cina: 1 oro, 1 bronzo Italia: 1 oro Spagna: 1 oro Stati Uniti: 2 argenti Belgio: 1 argento Danimarca: 1 argento Polonia: 1 argento

