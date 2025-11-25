La Ruger Mark IV 22 45 Lite con le guancette G10

La Ruger ha presentato un nuovo allestimento della pistola semiautomatica rimfire Mark IV 22/45 Lite, con guancette grigionere in G10 e canna non filettata.

Maggiorate rispetto a quelle dell’originale, le guancette dell’ultimo allestimento in cui la Ruger ha declinato la sua pistola semiautomatica rimfire Mark IV 22/45 Lite (ovviamente .22 lr il calibro; 819 dollari il prezzo sul mercato internazionale, Bignami l’eventuale distributore in Italia) sono realizzate in G10 e sfoggiano un pattern particolare, dato dall’intreccio cromatico del grigio e del nero.

È una delle due note distintive: l’altra è l’assenza della filettatura (anche se lo sembra, quello alla volata non è un coprifiletto) sulla canna, che misura 4,4” (112 millimetri, passo di rigatura 1:16”; 213 millimetri la lunghezza complessiva dell’arma) e che la Ruger ha ottenuto mediante rotomartellatura di una barra d’acciaio.

Rispetto all’originale restano identiche tutte le altre caratteristiche tecniche, dalla sicura manuale ambidestra alla coppia di mire (fissa quella frontale, regolabile la tacca posteriore) fino alla capacità dei due caricatori (10+1 colpi), all’impiego diffuso dell’alluminio, che contiene il peso entro i 735 grammi, e al sistema di smontaggio, che rendendo sufficiente la pressione del bottone posto sul retro del fusto rende superflui gli attrezzi.

