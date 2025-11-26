Il revolver Taurus Raging Hunter anche in .350 Legend

La Taurus ha deciso di produrre il revolver Raging Hunter anche nel calibro .350 Legend.

All’inizio furono il .357 magnum, il .454 Casull e il .44 magnum, poi il .460 S&W (2021) e il .500 S&W (2023), ora diventano sei i calibri in cui la Taurus produce il Raging Hunter, uno dei più noti revolver destinati (in America si può) alla caccia con l’arma corta: nel catalogo (1.534 dollari il prezzo consigliato) entra infatti il .350 Legend, con bossolo a pareti dritte, sia nella versione tutta nera sia in quella con finitura two-tone

Realizzata, come il fusto, in acciaio inossidabile (in lega invece il tamburo, da sei colpi), la canna è disponibile in due lunghezze, 10,5” o 14” (nel sistema decimale corrispondono a 267 e 356 millimetri, per una lunghezza complessiva di 419 e 520 millimetri); il suo design particolare fissa il peso complessivo rispettivamente in 2.250 e 2.365 grammi.

In azione mista, ossia singola-doppia, anche in .350 Legend il Raging Hunter si completa con una mira frontale in fibra ottica, una tacca regolabile sia in alzo sia in deriva e una sicura del tipo transfer bar.

