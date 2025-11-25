Eleanor: ecco la #27 della Daniel Defense Limited Series

La Daniel Defense ha svelato l’Eleanor, la ventisettesima carabina della Limited Series.

È il cannocchiale anodizzato Vortex Amg Ebr-22L Fde, costruito secondo le specifiche adottate dalla marina inglese, la caratteristica distintiva dell’Eleanor (6.999 dollari), la carabina #27 della Limited Series annunciata dalla Daniel Defense nelle scorse ore, un paio di mesi dopo la Riptide: dai magazzini usciranno appena 250 esemplari, venduti con una custodia Pelican personalizzata, tutti calibro 5,56×45 mm Nato.

Trattata con una finitura Cerakote desert sand, la base customizzata è la M4A1 RisII, con canna di 14,5” (368 millimetri; profilo M4, freno di bocca ½x28; la lunghezza complessiva è regolabile tra 800 e 882 millimetri); la Daniel Defense s’è affidata alla B5 Systems per il calcio e l’impugnatura, alla Radian per la sicura e la manetta d’armamento.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.