La Sig Sauer produce la P229 anche in una variante blowback ad aria compressa, capace di sparare sia pellet sia Bb calibro 4,5 mm.

Si propone come molto utile per l’addestramento, visto che ricalca la controparte da fuoco non solo nell’aspetto: la Sig Sauer ha sviluppato la variante blowback della P229 ad aria compressa (195,5 millimetri la lunghezza totale, 120 dollari il prezzo di lancio; in Italia l’eventuale distribuzione passerà dalla Bignami) in modo tale che replichi le medesime sensazioni allo sparo; identici sono infatti bilanciamento (costruzione tutta in metallo) e comandi, e molto simile è anche il peso, intorno al chilogrammo.

La particolare configurazione del carrello consente d’installarci il red dot Sig air Reflex, acquistabile a parte (70 dollari, campo visivo 23 millimetri); lo si può regolare in alzo e deriva, e la sua luminosità si può impostare su sei livelli diversi. Se si sceglie d’aggiungerlo al sistema si può usare insieme alla mira fissa, un punto bianco ad alto contrasto.

Pistola in singola-doppia azione calibro 4,5 mm, la P229 ad aria compressa può sparare sia pellet in piombo sia Bb in acciaio (da 16 colpi il caricatore; 115 m/s la velocità alla volata); è rapida la procedura di sostituzione del serbatoio. La canna rigata, in acciaio, si completa con una filettatura.

