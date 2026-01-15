Una nuova pistola 2011 per Staccato

In prossimità dello Shot Show di Las Vegas (20-23 gennaio) la Staccato svelerà la nuova pistola 2011.

C’è da aspettare ancora qualche giorno e arrivare in prossimità dello Shot Show, in programma a Las Vegas da martedì 20 a venerdì 23, per scoprire nome e profilo della nuova pistola prodotta da Staccato, che ha annunciato che la svelerà nella giornata di lunedì 19; al momento si sa che sarà una 2011, in continuità con la Sti Dvc Limited (2017) e le Staccato P (2019), C2 (2023) e Hd P4.5 (2025).

«La leggenda non resta congelata» si legge in calce alla nota; nella fotografia in chiaroscuro s’intravede chiaramente un red dot installato.

