La Taurus Usa declina la pistola microcompatta Gx4 nella variante Strike Bravo, dotata di stabilizzatore Fsa.

L’intervento non si limita all’aggiunta di un supporto esterno quale lo stabilizzatore ripiegabile Fsa della Strike industries: l’aggiornamento cui la Taurus ha sottoposto la sua pistola microcompatta bifilare (10 o 15 i colpi calibro 9×19 mm disponibili nel caricatore) Gx4, ora declinata nella variante Strike Bravo, ha previsto anche la modifica del fusto e l’introduzione di un sistema d’impugnatura modulare.

Quando l’accessorio è esteso al massimo, la lunghezza complessiva (3,7”, ossia 94 millimetri, quella della canna) raggiunge i 467 millimetri, circa 250 quando è ripiegato; 990 grammi il peso.

Sul mercato internazionale (Taurus Usa è un marchio distribuito in Italia dalla forlivese Origin) il prezzo di lancio è pari a 796 dollari, che si riducono a 607 per chi, già in possesso di uno stabilizzatore compatibile con attacco tipo Picatinny, vuole soltanto la pistola col nuovo fusto.

