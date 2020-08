Magnum Research Baby Eagle, il ritorno di una pistola classica

Presentata la Baby Eagle III: Magnum Research annuncia il ritorno a catalogo di una pistola classica.

Quattro nuovi allestimenti per la sorella minore della Desert Eagle versione terza: Magnum Research annuncia più o meno così il ritorno di una pistola classica. La Magnum Research Baby Eagle, icona del mondo delle armi sin da quando la sua antenata Jericho vide la luce negli anni Ottanta, si ripresenta nel catalogo. È merito dell’israeliana Bul Transmark, che la produce in collaborazione col gruppo Kahr.

Full size e semicompatta, con fusto in acciaio inossidabile (9 mm e .45 ACP) e polimero (9 mm e .40 S&W): eccoli i quattro modelli annunciati negli scorsi giorni. Magnum Research definisce l’impugnatura come la più sottile mai comparsa su una Baby Eagle, dunque facile da maneggiare per ogni tiratore. Di certo c’è che l’arma, in ognuna delle varianti, è decisamente sfinata nell’aspetto. La alimenta un caricatore bifilare capace di fornire munizioni extra ogni volta che ce ne sia bisogno. Ogni pezzo metallico è accuratamente lavorato da macchine a controllo numerico. 646 dollari il prezzo di lancio.

