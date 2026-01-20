Orient, la nuova linea di binocoli di Konus

Konus amplia la propria proposta dedicata all’osservazione con Orient, la nuova linea di binocoli pensata per rispondere alle esigenze di cacciatori e tiratori

I nuovi binocoli Orient della veronese Konus sono dotati di ottiche multitrattate, in grado di offrire immagini luminose, nitide e ben contrastate, anche nelle condizioni di luce tipiche delle prime ore del mattino o del crepuscolo. La costruzione con ponte aperto garantisce un’impugnatura sicura e naturale, rendendo l’uso confortevole anche durante osservazioni prolungate o in movimento. Il peso contenuto è uno dei punti di forza di questa nuova linea.

Il rivestimento in gomma protegge lo strumento dagli urti e assicura una presa salda, mentre la messa a fuoco centrale consente regolazioni rapide e precise, ideali per seguire soggetti in movimento o per una rapida valutazione del territorio.

I binocoli Orient vengono forniti completi di custodia e cinghiette, scelta che conferma l’attenzione di Konus verso un prodotto pronto all’uso, concreto e funzionale.

La gamma è disponibile nelle versioni 10×25 (58 euro) e 12×32 (64 euro), due configurazioni pensate per adattarsi a diverse esigenze di osservazione, dalla massima compattezza a una maggiore potenza di ingrandimento.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.