Legge sulle armi e sulla sicurezza: tre proposte in parlamento

Sono già tre i disegni di legge su armi e sicurezza presentati in parlamento.

A due settimane scarse dall’inizio della XIX legislatura la ricerca per parole chiave sul sito del Senato sputa fuori tre disegni di legge sulle armi e sulla sicurezza. Il primo (S78) l’ha presentato il senatore Pd Walter Verini; l’ha titolato “Disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d’armi”. Il testo non è ancora disponibile, ma non si va tanto lontani dal vero a pensare che ricalchi da vicino quello che aveva già presentato nella scorsa legislatura. Consolazione: è decisamente improbabile che in parlamento il Pd abbia numeri per imporre nuove restrizioni.

Gli altri due ddl provengono dal gruppo parlamentare della Lega alla Camera. Il 125 (prima firmataria Simona Bordonali) interviene sul coordinamento delle politiche integrate per la sicurezza e della polizia locale; più trasversale, tra i tag c’è anche la caccia, il 176 (prima firmataria Silvana Comaroli) intende trasferire alcune competenze dei prefetti a presidenti di Regione e di Provincia, sindaci, questori e Camere di commercio.

