Nuovo caricatore aftermarket per la Sig Sauer P365

La Sig Sauer P365 (standard, X e XL) può ora essere personalizzata con il caricatore della X-Macro, da 17 colpi.

Quello della X-Macro, capacità 17 colpi, è ora disponibile anche caricatore aftermarket per la Sig Sauer P365 standard, X e XL; lo ha annunciato Sig Sauer nelle scorse ore. In questo modo non sarà più necessario fermarsi a ricaricare dopo dieci colpi (dodici in alcuni modelli).

In acciaio con base intercambiabile e witness hole perché con un’occhiata si possa verificare a che punto siamo, il nuovo caricatore dispone di un elevatore arancione che consente d’accorgersi se l’arma è scarica; il prezzo di lancio al pubblico internazionale è fissato intorno ai 60 dollari.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.