Lionsteel presenta il lama fissa Willy firmato dal maestro Wilson

Il Lionsteel Willy è l’ultimo coltello a lama fissa presentato dall’azienda maniaghese nel 2023: è un coltello Edc (Every day carry) tascabile e compatto, caratterizzato da una lama in acciaio M390 con finitura satinata e da un manico Solid con la ghiera in titanio.

Il manico è disponibile in diverse varianti, e la sua forma ergonomica calza perfettamente il palmo della mano, consentendone un utilizzo molto preciso.

Willy è stato progettato dal maniaghese Gianluigi “Wilson” Simonella, costruttore di coltelli custom di grande esperienza (è attivo dalla seconda metà degli anni 80), nonché artigiano dei materiali e membro fondatore della Corporazione italiana coltellinai.

Wilson descrive così la nascita del coltello: “Willy nasce da scarti di lavorazione rimasti sul tavolo di lavoro, guardando e pensando quello che ne poteva uscire. Alla fine la fantasia e la mia esperienza mi hanno permesso di avere un prodotto da portare in tasca il coltello che mi rendeva felice, da usare quando serviva e far vedere agli amici o possibili clienti.

Il punto di forza lo può ben capire chi, come me, tiene in tasca il coltello sempre. Una lama, anche se piccolo, può sempre tornare utile”.

Lionsteel Willy