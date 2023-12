È già accessibile il nuovo gestionale Uits, impiegabile anche per i tesseramenti 2024.

Lo si potrà utilizzare anche per i tesseramenti 2024 (l’importo delle quote si conosce da qualche settimana): è disponibile il nuovo gestionale Uits, ottimizzato sia per l’area sportiva sia per la parte istituzionale.

Rispetto alla versione precedente la piattaforma presenta una serie di miglioramenti, dalla compatibilità totale anche con gli smartphone alla velocità di risposta delle pagine, anche quelle che servono a iscriversi a gare molto frequentate; per migliorare la gestione dei tornei è inoltre possibile aggregare più gare in una sola classifica. L’Uits ha infine lavorato per semplificare le procedure d’iscrizione e l’assegnazione delle linee.

Per spiegare alle sezioni Tsn il funzionamento del nuovo gestionale l’Uits ha organizzato una serie d’incontri online, in programma i prossimi due martedì, mercoledì e venerdì sia alle 10 sia alle 15.

