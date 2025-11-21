L’Issf ufficializza i calendari internazionali 2027 e 2028

L’Issf ha ufficializzato i calendari delle gare internazionali 2027 e 2028: Roma e Lonato protagonisti.
Come nel 2024, anche nel 2028 il circuito della Coppa del mondo di tiro si concluderà prima dei Giochi olimpici, e dunque prima di metà luglio: lo ha comunicato l’Issf ufficializzando i calendari internazionali per il prossimo biennio e annunciando che per il tiro a volo sarà italiana l’ultima tappa prima di Los Angeles. Restano ancora da definire le date delle finali 2027 (come quella del mondiale di tiro a segno si terrà a Daegu, in Corea del Sud) e 2028, appuntamento per il quale s’attende anche la comunicazione della sede.
Si sa dalla scorsa estate che, dopo la finale della Coppa del mondo di tiro 2026, Roma ospiterà una tappa dell’edizione 2027, quella in programma dal 5 al 14 ottobre.
Il calendario Issf 2207
- Grand prix 10 metri: Ruse (Slovenia), 12-17 gennaio
- Coppa del mondo di tiro a volo (1): Acapulco (Messico), 11-20 marzo
- Grand prix tiro a volo: Fethiye (Turchia): 1°-9 aprile
- Coppa del mondo di tiro a segno (1) e a volo (2): New Delhi (India), 21-30 aprile
- Mondiale di tiro a volo juniores: Larnaca (Cipro), 7-16 maggio
- Coppa del mondo di tiro a segno (2): Monaco di Baviera (Germania), 22-29 maggio
- Coppa del mondo di tiro a volo (3): Lonato del Garda (Italia), 3-13 giugno
- Coppa del mondo di tiro a segno juniores: Suhl (Germania), 19-27 giugno
- Coppa del mondo di tiro a segno (3): Baku (Azerbaigian), 15-23 luglio
- Coppa del mondo di tiro a volo (4): Hangzhou (Cina), 3-12 settembre
- Mondiale di tiro a volo: Il Cairo (Egitto), 23 settembre – 2 ottobre
- Coppa del mondo di tiro a segno (4): Roma (Italia), 5-14 ottobre
- Mondiale di tiro a segno: Daegu (Corea del Sud), 28 ottobre – 9 novembre
- Mondiale di tiro a segno juniores: Sichuan (Cina), 19-29 novembre
Il calendario Issf 2028
- Grand prix 10 metri: Ruse (Slovenia), 9-14 gennaio
- Coppa del mondo di tiro a segno (1): Il Cairo (Egitto), 18-26 gennaio
- Coppa del mondo di tiro a volo (1): Lima (Perù), 1°-10 marzo
- Coppa del mondo di tiro a segno (2): Guadalajara (Messico), 14-14 marzo
- Coppa del mondo di tiro a volo (2): Nicosia (Cipro), 1°-10 aprile
- Coppa del mondo di tiro a volo juniores: Tangeri (Marocco), 16-24 aprile
- Coppa del mondo di tiro a segno (3): Baku (Azerbaigian), 1°-10 maggio
- Coppa del mondo di tiro a segno juniores: Suhl (Germania), 16-24 maggio
- Coppa del mondo di tiro a volo (3): Lonato del Garda (Italia), 28 maggio – 7 giugno
- Coppa del mondo di tiro a segno (4): Monaco di Baviera (Germania), 11-18 giugno
- Giochi della XXXIV Olimpiade: Los Angeles (Stati Uniti), 14-30 luglio
- Coppa del mondo di tiro a segno juniores: Buenos Aires (Argentina), 21-30 settembre
- Mondiale juniores di tiro a segno: New Delhi (India), 25 ottobre – 5 novembre
