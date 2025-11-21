L’Issf ufficializza i calendari internazionali 2027 e 2028

L’Issf ha ufficializzato i calendari delle gare internazionali 2027 e 2028: Roma e Lonato protagonisti.

Come nel 2024, anche nel 2028 il circuito della Coppa del mondo di tiro si concluderà prima dei Giochi olimpici, e dunque prima di metà luglio: lo ha comunicato l’Issf ufficializzando i calendari internazionali per il prossimo biennio e annunciando che per il tiro a volo sarà italiana l’ultima tappa prima di Los Angeles. Restano ancora da definire le date delle finali 2027 (come quella del mondiale di tiro a segno si terrà a Daegu, in Corea del Sud) e 2028, appuntamento per il quale s’attende anche la comunicazione della sede.

Si sa dalla scorsa estate che, dopo la finale della Coppa del mondo di tiro 2026, Roma ospiterà una tappa dell’edizione 2027, quella in programma dal 5 al 14 ottobre.

Il calendario Issf 2207

Grand prix 10 metri : Ruse (Slovenia), 12-17 gennaio

: Ruse (Slovenia), 12-17 gennaio Coppa del mondo di tiro a volo (1) : Acapulco (Messico), 11-20 marzo

: Acapulco (Messico), 11-20 marzo Grand prix tiro a volo : Fethiye (Turchia): 1°-9 aprile

: Fethiye (Turchia): 1°-9 aprile Coppa del mondo di tiro a segno (1) e a volo (2) : New Delhi (India), 21-30 aprile

: New Delhi (India), 21-30 aprile Mondiale di tiro a volo juniores : Larnaca (Cipro), 7-16 maggio

: Larnaca (Cipro), 7-16 maggio Coppa del mondo di tiro a segno (2) : Monaco di Baviera (Germania), 22-29 maggio

: Monaco di Baviera (Germania), 22-29 maggio Coppa del mondo di tiro a volo (3) : Lonato del Garda (Italia), 3-13 giugno

: Lonato del Garda (Italia), 3-13 giugno Coppa del mondo di tiro a segno juniores : Suhl (Germania), 19-27 giugno

: Suhl (Germania), 19-27 giugno Coppa del mondo di tiro a segno (3) : Baku (Azerbaigian), 15-23 luglio

: Baku (Azerbaigian), 15-23 luglio Coppa del mondo di tiro a volo (4) : Hangzhou (Cina), 3-12 settembre

: Hangzhou (Cina), 3-12 settembre Mondiale di tiro a volo : Il Cairo (Egitto), 23 settembre – 2 ottobre

: Il Cairo (Egitto), 23 settembre – 2 ottobre Coppa del mondo di tiro a segno (4) : Roma (Italia), 5-14 ottobre

: Roma (Italia), 5-14 ottobre Mondiale di tiro a segno : Daegu (Corea del Sud), 28 ottobre – 9 novembre

: Daegu (Corea del Sud), 28 ottobre – 9 novembre Mondiale di tiro a segno juniores: Sichuan (Cina), 19-29 novembre

Il calendario Issf 2028

Grand prix 10 metri : Ruse (Slovenia), 9-14 gennaio

: Ruse (Slovenia), 9-14 gennaio Coppa del mondo di tiro a segno (1) : Il Cairo (Egitto), 18-26 gennaio

: Il Cairo (Egitto), 18-26 gennaio Coppa del mondo di tiro a volo (1) : Lima (Perù), 1°-10 marzo

: Lima (Perù), 1°-10 marzo Coppa del mondo di tiro a segno (2) : Guadalajara (Messico), 14-14 marzo

: Guadalajara (Messico), 14-14 marzo Coppa del mondo di tiro a volo (2) : Nicosia (Cipro), 1°-10 aprile

: Nicosia (Cipro), 1°-10 aprile Coppa del mondo di tiro a volo juniores : Tangeri (Marocco), 16-24 aprile

: Tangeri (Marocco), 16-24 aprile Coppa del mondo di tiro a segno (3) : Baku (Azerbaigian), 1°-10 maggio

: Baku (Azerbaigian), 1°-10 maggio Coppa del mondo di tiro a segno juniores : Suhl (Germania), 16-24 maggio

: Suhl (Germania), 16-24 maggio Coppa del mondo di tiro a volo (3) : Lonato del Garda (Italia), 28 maggio – 7 giugno

: Lonato del Garda (Italia), 28 maggio – 7 giugno Coppa del mondo di tiro a segno (4) : Monaco di Baviera (Germania), 11-18 giugno

: Monaco di Baviera (Germania), 11-18 giugno Giochi della XXXIV Olimpiade : Los Angeles (Stati Uniti), 14-30 luglio

: Los Angeles (Stati Uniti), 14-30 luglio Coppa del mondo di tiro a segno juniores : Buenos Aires (Argentina), 21-30 settembre

: Buenos Aires (Argentina), 21-30 settembre Mondiale juniores di tiro a segno: New Delhi (India), 25 ottobre – 5 novembre

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.