L’Italia chiude con un bronzo la Coppa del mondo di tiro

La coppia Valeri-Sessa conquista il bronzo nel trap mixed team: quattro le medaglie nella tappa argentina della Coppa del mondo di tiro.

Non sufficiente a consolidare la settima posizione del medagliere (con l’oro, conquistato agli shoot off contro l’Australia, il Taiwan è passato avanti), per l’Italia la quarta medaglia è arrivata nell’ultima gara della tappa argentina della Coppa del mondo di tiro: nel bronze medal match di trap mixed team Diego Valeri ed Erica Sessa hanno infatti battuto 44-38 la coppia kazaka Aisalbayev-Dosmagambetova.

È il secondo bronzo dopo quello di Elia Sdruccioli nella gara individuale di skeet, quella che è valsa l’argento a Gabriele Rossetti; la quarta medaglia, l’altro argento, l’ha vinta Riccardo Mazzetti nella pistola rapida 25 metri.

Pistola 10 metri mixed team

Cina 2 (Ma-Zhang) – 16 Cina 1 (Yao-Hu) – 10 India 1 (Suruchi-Chaudhary) – 8

Trap mixed team

Taiwan (Yang-Liu) – 45+5 Australia (Iles-Smith) – 45+4 Italia (Valeri-Sessa) – 44 (vs 38)

Il medagliere: classifica finale

Cina: 5 ori, 3 argenti, 3 bronzi India: 4 ori, 2 argenti, 2 bronzi Usa: 2 ori, 3 argenti, 1 bronzo Australia: 1 oro, 1 argento Ungheria: 1 oro, 1 argento Taiwan: 1 oro, 1 bronzo Guatemala: 1 oro Italia: 2 argenti, 2 bronzi Corea del Sud: 1 argento Germania: 1 argento Argentina: 2 bronzi Svizzera: 2 bronzi Kazakistan: 1 bronzo

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine; e poi scopri la ventunesima edizione (2025) dell’Annuario Armi, disponibile in edicola e nello shop online di Editoriale C&C.