Le Smith & Wesson Model 1854 anche in .45-70 Government

La Smith & Wesson ha deciso d’introdurre il calibro .45-70 Government nella serie di carabine a leva Model 1854.

Oltre che in .44 Remington magnum, .45 Colt e .357 magnum, la Smith & Wesson ha deciso di produrre la carabina a leva Model 1854 anche nel calibro .45-70 Government; sono le due standard (non la Stealth Hunter) le versioni coinvolte, diverse per il calcio (polimero nero vs legno di noce) e per la finitura dell’azione (acciaio inossidabile a vista vs Armornite). Il prezzo cambia d’un centinaio di dollari: 1.399 per il polimero, 1.499 per il legno.

Per il resto le caratteristiche sono comuni, dalla canna di 20” (510 millimetri; passo di rigatura 1:20”, destrorso; filettatura 11/ 16 x24) fino alla leva d’armamento maggiorata, al grilletto flat, al caricatore tubolare fisso da 6+1 colpi, alla mira frontale a perla, al ghost ring regolabile Xs Sights e alla slitta Picatinny di 146 millimetri. La sicurezza passa dalla sicura manuale di tipo cross bolt. Nell’asta della versione col calcio in polimero si trovano tre attacchi di tipo M-Lok.

In Italia l’eventuale distribuzione delle Model 1854 calibro .45-70 Government passerà dalla Prima Armi, che gestisce il marchio Smith & Wesson.

