Lowa Breacher S Gtx Mid, le calzature professionali coyote

I Lowa Breacher S Gtx Mid sono stivali professionali dal gambale alto fin sopra la caviglia.

A partire dal battistrada Vibram antiscivolo che isola dal freddo e dal caldo e resiste al calore da contatto, a olio e carburanti, le loro caratteristiche tecniche valgono il certificato di calzature professionali: gli stivali operativi Lowa Breacher S Gtx Mid (270 euro) sono infatti destinati ai soldati dell’esercito e delle compagnie militari private.

Particolarmente apprezzato è il gambale alto fin sopra la caviglia, che li rende stabili massimizzando la libertà di movimento; fa lo stesso l’intersuola in poliuretano a doppia densità, con supporto integrato per l’arco plantare. La struttura protettiva si completa con la tecnologia Poron, sistema certificato per la protezione dei malleoli.

Realizzata in una combinazione tra pelle scamosciata e cordura e combinata con la membrana impermeabile GoreTex Professional, la tomaia color coyote è resistentissima all’abrasione.

Sul sito web Lowa è possibile consultare l’elenco interattivo dei rivenditori autorizzati.

