L’Uits ufficializza le date delle finali nazionali 2025

In vista della stagione sportiva 2025 l’Uits ha iniziato a ufficializzare le date delle finali nazionali di alcune discipline di tiro sia Issf sia non Issf.

Insieme a tutte le sedi, restano ancora da definire le date dei campionati italiani 10, 25 e 50 metri individuali e a squadre (non però di bersaglio mobile), target sprint, avancarica, ex ordinanza 100 e 300 metri e del campionato nazionale universitario: sono dunque dodici, tra Issf e non Issf, le discipline di tiro delle cui finali nazionali l’Uits ha ufficializzato le date per la stagione sportiva 2025.

Campionati italiani

Tiro rapido sportivo : 11-14 settembre

: 11-14 settembre 300 metri : 27-28 settembre

: 27-28 settembre Production 100 metri : 4-5 ottobre

: 4-5 ottobre Br 25 : 11-12 ottobre

: 11-12 ottobre Br 50 : 25-26 ottobre

: 25-26 ottobre Production 50 metri : 1-2 novembre

: 1-2 novembre Bersaglio mobile 10 metri : 8-9 novembre

: 8-9 novembre Ex ordinanza armi corte: 8-9 novembre

Altre competizioni

Trofeo Coni 2025 : 28 settembre-1° ottobre

: 28 settembre-1° ottobre Trofeo delle regioni : 8-9 novembre

: 8-9 novembre Campionato d’inverno : 5-7 dicembre

: 5-7 dicembre Finale nazionale Giovanissimi: 7 dicembre

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine; e poi scopri la ventunesima edizione (2025) dell’Annuario Armi, disponibile in edicola e nello shop online di Editoriale C&C.