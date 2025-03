Tutta nera! La Marlin Model 1894 nella Dark Series

La Marlin cala la Model 1894 nella Dark Series: due i calibri disponibili, .44 Remington e .357 magnum.

Ha voluto dare «un look moderno a un’arma classica»: con queste parole la Marlin (fa parte del gruppo Ruger) ha annunciato la nuova interpretazione della carabina a leva Model 1894, calata nella Dark Series dove fa compagnia alla 336 e alla 1895; la caratteristica distintiva della linea è l’aspetto total black, ottenuto con l’impiego d’una finitura lucida nera sulla lega d’acciaio dell’azione e della canna (misura 16,17”, ossia 411 millimetri; la Marlin l’ha ottenuta tramite rotomartellatura a freddo, ne ha filettato la volata e l’ha dotata di freno di bocca radiale e boccola coprifiletto) e con la scelta d’un particolare polimero, rinforzato in nylon, per il calcio.

La Dark Series Model 1894 è disponibile in due calibri, sia .44 Remington sia .357 magnum, che si distinguono per la filettatura e il passo di rigatura destrorso, rispettivamente 5/ 8 x24 e 1:20” e 1/ 2 x28 e 1:16”.

Complessivamente lunga 880 millimetri, cui corrisponde un peso di 2.900 grammi, la Dark Series Model 1894 (1.429 dollari il prezzo al pubblico internazionale; Bignami il distributore italiano) si completa con un copricanna in alluminio anodizzato, una mira frontale in fibra ottica con anello al trizio, un ghost ring regolabile, una slitta Picatinny e slot per attacchi sia M-Lok sia Qd.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine; e poi scopri la ventunesima edizione (2025) dell’Annuario Armi, disponibile in edicola e nello shop online di Editoriale C&C.