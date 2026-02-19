Lunedì un annuncio Kel-Tec

La Kel-Tec fa capire che lunedì prossimo è il giorno buono per un annuncio.
La comunicazione è essenziale ma efficacissima: lunedì prossimo la Kel-Tec annuncerà qualcosa. Considerato l’atteggiamento dei due protagonisti dell’immagine, è possibile che si tratti di un’arma lunga, il cui profilo risulta offuscato.
Nei commenti che si rincorrono sotto i post pubblicati sui profili social dell’azienda i follower, soprattutto americani, scrivono che si augurano di trovarsi davanti non una rivisitazione di un’arma già esistente, ma una novità assoluta, eventualità peraltro non probabilissima considerato che lo Shot Show di Las Vegas (peraltro ha visto il lancio della Pr-3 At) s’è concluso da meno di un mese.
