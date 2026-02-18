L’Uits rinuncia a Eos 2026

Il regime d’esercizio provvisorio non consente all’Uits di partecipare a Eos 2026, la fiera delle armi e della caccia in programma a Parma dal 28 al 30 marzo.
In attesa del rinnovo delle cariche (rinviata l’anno scorso, l’assemblea elettiva è convocata per il 23 e il 24 maggio), l’Uits opera in regime d’esercizio provvisorio, «condizione che non consente di assumere impegni [che comportino] spese straordinarie»: ne consegue la rinuncia («con rammarico») a partecipare a Eos 2026, la fiera in programma a Parma dal 28 al 30 marzo,
Lo si apprende da una nota comparsa sul sito ufficiale dell’Uits, che fa sapere di «aver confidato fino all’ultimo in un’evoluzione positiva della situazione»; non si sono però verificate «le condizioni necessarie per garantire la copertura economica dell’iniziativa». Ribadendo «l’apprezzamento» per il valore di Eos, l’Uits auspica di poter tornare a partecipare alle prossime edizioni.
