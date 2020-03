Il fiore all’occhiello delle novità 2020 per la March Scope è il nuovissimo cannocchiale March Fx 5-42×56 high master wide angle, con rapporto di ingrandimenti a 8,4x.

Questa ottica è stata progettata per i tiratori da competizione più esigenti, che pretendono il massimo in termini di performance ottiche e meccaniche. Le lenti – dotate di sistema high master – forniscono una straordinaria qualità ottica; al tempo stesso, un oculare con 26° di wide angle offre un campo di vista ottimale per tutto l’intervallo di ingrandimenti. I 40 mrad di escursione totale per la regolazione dell’elevazione – suddivisi in multi-turn da 10 mrad ciascuno – sono fondamentali per l’extreme longe range. Nuovo è il sistema di bloccaggio delle torrette con tecnologia easy zero stop; nuovo anche il reticolo sul primo piano focale, orientato al tiro da competizione, che è stato disegnato per essere molto preciso senza andare a oscurare in alcun modo la vista del bersaglio. Il dot centrale e le linee del reticolo sono illuminati con una marcatura da .2 mrad a .5 mrad. Grazie a un campo di vista molto ampio, il March Fx 5-42×56 migliora la visibilità di circa il 30%, secondo un test di laboratorio svolto dal produttore. Il cannocchiale è dotato di entrambe le ultime due nuove tecnologie sviluppate dalla Deon Optical: il sistema di lenti high master (Super Ed) e il sistema temperature anti-drift, che elimina la deriva dovuta agli sbalzi termici. Il cannocchiale March Fx 5-42×56 high master wide angle costa 4.290 euro ed è distribuito in Italia da Armeria Regina.