Marlin Model 1894 Sbl, una carabina a leva .44 Remington e .44 Special col calcio in laminato

La Marlin ha annunciato l’introduzione della Model 1894 nella linea Sbl.

Cambiano il calibro e la lunghezza della canna che scende a 16,1” (409 millimetri, filettata 5/ 8 x24 con passo di rigatura 1:20”; 844,25 millimetri la lunghezza totale, 2.855 grammi il peso), non il laminato grigio impiegato sia per il calcio sia per l’asta e neppure la leva oversize, che facilita l’impiego anche con i guanti: d’altronde sono le caratteristiche chiave della serie Sbl nella quale alla 1895 in .45-70 Government e alla 336 in .30-30 Winchester, entrambe con la canna di 485 millimetri, la Marlin affianca la Model 1894.

Azione, leva e grilletto sono realizzati in acciaio inossidabile, lavorato con macchine a controllo numerico; la Marlin promette una rigatura precisissima, e accuratezza e longevità notevoli.

Il caricatore tubolare ospita otto colpi in calibro .44 Remington magnum, nove invece in .44 Special; la sicurezza è affidata a una sicura manuale tipo cross-bolt. La dotazione si completa infine con una slitta Picatinny, una mira frontale al trizio e un ghost ring.

La Marlin ha fissato a 1.529 dollari il prezzo di lancio della 1894 Sbl sul mercato internazionale.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.