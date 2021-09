Beretta 92X RDO, la pistola optic ready di Beretta

Con caricatore da 18 colpi e grilletto dal reset corto, la Beretta 92X RDO è la nuova pistola optic ready di Beretta.

A una settimana dalla M9A4 vede la luce la 92X RDO, la nuova pistola optic ready di Beretta che aggiorna così la propria linea 92X. Semiautomatica full size ad azione mista, oltre che per la rapida installazione del punto rosso (cinque le slitte, compatibili con la maggior parte delle ottiche presenti sul mercato) la 92X RDO si distingue per il corto reset del grilletto e il caricatore da 18 colpi calibro 9 mm; sono peraltro disponibili anche varianti da 10 e 15 colpi per gli Stati che prevedono limiti alla capacità massima.

Beretta l’ha pensata per il tiro dinamico sportivo (a proposito: avete visto la nuova pistola di Masterpiece sviluppata in collaborazione con Travis Tomasie?) e per la difesa personale. Per rendere più efficace il maneggio risultano dunque molto utili i tagli di presa e la texture aggressiva sull’impugnatura Vertec; abbinati alle mire dovetail nero-arancio ad alta visibilità rendono l’impiego ancora più istintivo. La leva di sicura tipo F (decocking safety) è facilmente sostituibile con una tipo G (decocker only).

Sviluppata lungo una canna da 119 millimetri (lunghezza totale 211 millimetri, peso 945 grammi), la Beretta 92X RDO costa 699 dollari; di serie è dotata di una slitta Picatinny a tre slot per l’installazione degli accessori.

